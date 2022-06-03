Atwasat

في نيويورك.. تصاميم ديور تحاور أزياء بالنسياغا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 01:49 مساء
في نيويورك.. تصاميم ديور تحاور أزياء بالنسياغا
صورة التقطت في 31 مايو 2022 لعدد من الفساتين ضمن معرض «ديور، بالنسياغا: ملكا الأزياء الراقية وإرثهما» في «فاشن إنستيتيوت أوف تكنولوجي» بنيويورك (أ ف ب)
alwasat radio

يمثل المعرض الجديد لمتحف «فاشن إنستيتيوت أوف تكنولوجي» في نيويورك نوعًا من حوار بين المصممين الرائدين خلال القرن العشرين، كريستيان ديور وكريستوبال بالنسياغا، اللذين كان أسلوباهما يتداخلان أحيانًا وساهمت أعمالهما في جعل الناس ينسون مآسي الحرب العالمية الثانية وويلاتها.

ولم يكن ثمة تواصل على الأرجح بين كريستيان ديور (1905-1957) المولود في نورماندي، وكريستوبال بالنسياغا (1895-1972) المتحدر من إقليم الباسك الإسباني، مع أنهما كانا يبلغان السن نفسها وهي 42 عامًا، عندما أطلق كل منهما تشكيلته الأولى، ومع أن الرجلين اللذين احتضنتهما باريس شاركا في نهوض فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق «فرانس برس».

معرض ديور - بالنسياغا
شرحت باتريشا ميرز، القيمة على معرض «ديور، بالنسياغا: ملكا الأزياء الراقية وإرثهما» الذي افتتح الأربعاء ويستمر إلى السادس من نوفمبر في «فاشن إنستيتيوت أوف تكنولوجي» أن المصممين «كانا يتحدثان اللغة نفسها ويعيشان في الزمن نفسه ولديهما الزبائن أنفسهم عمليًا»، وكان يُفترض بهما تاليًا «إنتاج ملابس تناسب» الميسورين في فرنسا خصوصًا في الولايات المتحدة.

وأوضحت ميرز، وهي أيضًا نائبة مدير المتحف في جامعة الأزياء المرموقة هذه أن الزبائن كانوا «متعطشين للجمال والفخامة وكانوا في حاجة إلى نسيان صدمة الحرب».

- أزياء «ديور» توفر «الحماية» في زمن الحرب

ويعرف المعرض بأعمال المصممين الكبيرين من خلال نحو ستين زيًا، إلا أن باتريشا ميرز شرحت أن الهدف «لا يقتصر على عرض تصاميم هذين المبدعين، بل يتمثل في وضع أزياء هذا جنبًا إلى جنب أزياء ذاك، وطرح أسئلة عن أوجه الاختلاف والتشابه بينها».

وتصعب للوهلة الأولى معرفة لمن يعود تصميم كل زي. لذلك تُعرض القطع في أزواج ، جنبًا إلى جنب، للإضاءة على أوجه التشابه والاختلاف. ويبدأ المعرض بفستانَي سهرة من اللون البيج نفسه، يتطابقان في نسيجهما الحريري، ويتشابهان في كونهما يتألفان من صدار ينتهي بتنورة واسعة منتفخة.

ويستخدم ديور نوعًا من الكورسيه ويحقق الحجم بطبقات عدة من القماش تحته. أما بالنسياغا الذي كان ديور يسميه «معلمنا جميعًا»، فيلجأ إلى الثنيات لإعطاء الشكل المطلوب. وتزن قطعة ديور خمسة كيلوغرامات، فيما لا يتعدى وزن قطعة المصمم الباسكي كيلوغرامًا واحدًا فحسب.

 الجاذبية واللمسات النهائية
ركز عمل ديور على الجاذبية واللمسات النهائية، لكنه أيضًا تمكن من تحديث أشكال الكورسيه القديمة.

أما بالنسياغا الذي وُلد في قرية صيد متواضعة في إقليم الباسك، فكان يُعتبر ببساطة أعظم مصمم أزياء في العالم.

وقالت أمينة المعرض إن ثمة «خصائص تميز كلا من المصممين، منها مثلًا تركيز أكبر على البنية لدى ديور، وميل أكبر إلى الانسيابية في بعض الأحيان في عمل بالنسياغا».

وسعيًا إلى إظهار عمق الأثر الذي أحدثه المصممان، خُصص ثلث المعرض لأعمال مصممي أزياء آخرين ألهمهم ديور وبالنسياغا، ولابتكارات عدد من المديرين الفنيين المتعاقبين على داري الأزياء اللتين أسساهما، ومنهم لدى «ديور» كل من إيف سان لوران (1957-1960) وجون غاليانو (1996-2011) وماريا غراتسيا كيوري (منذ 2016)، ولدى «بالنسياغا» نيكولا غيسكيير (1997-2012).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناع للبشرة الدهنية من الشوفان
قناع للبشرة الدهنية من الشوفان
فستان نانسي عجرم حديث مواقع التواصل
فستان نانسي عجرم حديث مواقع التواصل
الموز للعناية بشعرك
الموز للعناية بشعرك
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع
طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض
طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»...
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع...
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة...
طرق للعناية بالأقدام في الصيف
طرق للعناية بالأقدام في الصيف...
فستان نانسي عجرم حديث مواقع التواصل
فستان نانسي عجرم حديث مواقع التواصل...
المزيد
في نيويورك.. تصاميم ديور تحاور أزياء بالنسياغا
في نيويورك.. تصاميم ديور تحاور أزياء بالنسياغا...
فوائد الليمون الأسود للشعر
فوائد الليمون الأسود للشعر...
3 آلاف دولار سعر فستان ياسمين صبري
3 آلاف دولار سعر فستان ياسمين صبري...
طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض
طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض...
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع
كل ما تريدين معرفته عن الصيام المتقطع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط