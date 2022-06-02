فوائد الليمون الأسود للشعر

القاهرة - بوابة الوسط

لدى الليمون الأسود (اللومي) قدرة فعّالة على العناية بالشعر وعلاج مشكلاته الشائعة، فيساعد على التخلص من قشرة الرأس وتقوية الجذور لتقليل التساقط.

إليكِ أهم فوائده للعناية بصحة شعرك، حسب «سوبر ماما».

علاج الشعر التالف: يحتوي الليمون الأسود على نسبة من العناصر الغذائية الضرورية، مثل الكالسيوم والحديد والمغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، ما يساعد على تجديد خلايا الجسم التالفة، كما يساعد على علاج الشعر التالف جراء التعرض المباشر لأشعة الشمس.

التخلص من الشيب المبكر: ظهور الشعر الأبيض مشكلة مزعجة تواجه نسبة كبيرة من النساء، للتخلص من تلك المشكلة يمكنكِ استخدام الليمون الأسود، فيحتوي على فيتامين «ب 12»، ما يساعد على استعادة لون شعرك الأصلي.

- طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض

تقليل تساقط الشعر: يحتوي الليمون الأسود على نسبة عالية من فيتامين «ج»، الذي يعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه، إذ يحفز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة خصلات الشعر ويقوي البصيلات، كما يساعد كذلك على تنظيف فروة الرأس وتنقية المسام المسدودة، التي قد تؤدي إلى منع نمو الشعر بمعدله الطبيعي.