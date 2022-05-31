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طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 02:14 مساء
طريقة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض
عصير البصل للقضاء على شيب الشعر.. جربيها بنفسك دون الذهاب إلى صالونات التجميل
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نُقدِّم إليكِ طريقة طبيعية تخلصكِ من مشكلة الشعر الأبيض نهائيًّا، عن طريق استخدام عصير البصل الغني بمكونات الكبريت التي تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحسن إنتاج أنسجة الكولاجين الذي يعمل على منع تساقط الشعر وتقصفه.

كما يحتوي البصل على خصائص مضادة للبكتيريا، تمنع نمو البكتيريا والفطريات على فروة الرأس مما يقلل من فرص خسارة الشعر بسبب هذه العدوى.

تعرفي على طريقة استخدامه للقضاء على الشيب وإيقافه، وفقًا لموقع «MBC».

قطعي بصلتين بعد تقشيرهما، ثم قومي بطحن البصل واستخلاص عصير البصل.

استخدمي هذا العصير بواسطة قطنة على فروة رأسكِ، اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الفاتر والشامبو، وكرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل.

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