فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الريتينول أحد أشكال فيتامين «A» ويعتبر من مشتقات الرتينويد، ويدخل في الكثير من تركيبات كريمات العناية بالبشرة ويستخدم بكثرة في العلاجات الطبية التجميلية.

وفوائد الريتينول لا تعد ولا تحصى، فهو يعمل على المحافظة على شباب البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة وأبرزها التجاعيد، حسب «جمالمك».

أما فيتامين «C» فيعتبر مضادًا قويا للأكسدة، يحمي البشرة من الجذور الحرة التي تتلف الجلد.

ويدخل في الكثير من تركيبات كريمات العناية بالبشرة، كونه يعمل على تفتيح البقع الداكنة وتعزيز إنتاج الكولاجين، هذا إلى جانب العديد من فوائده لبشرة شابة ونضرة.

هل يمكن استخدام ريتينول مع فيتامين «C»؟

لا توجد أية مشكلة في استخدام الريتينول مع فيتامين «C» ضمن الروتين الجمالي. يطلق على هذا المزيج «الثنائي القوي»، الذي يحارب علامات الشيخوخة.

كما أن الفيتامين «C» يمنح بشرتكِ حماية أقوى، يحفز إنتاج الكولاجين، وكذلك يساعد في تعزيز مهمة الريتينول في إنتاج خلايا جديدة.