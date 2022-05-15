البابونغ والروز ماري لحماية شعرك من التساقط...

إذا كنتِ تعانين مشكلة تساقط الشعر بشكل مستمر، فما عليكِ سوى استعمال أحد الأعشاب التالية للتقليل من هذه الظاهرة التي تزعج الكثير من السيدات.
تعرفي معنا على هذه الأعشاب واستفيدي منها، وفقًا لموقع «جمالك».
العرقسوس
مستخلص العرقسوس من الأعشاب المفيدة للشعر وتمنع تساقطه عن طريق تقويته، ويمكنك شربه كالشاي أربع مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل نتائج، ويمكنك غسل شعرك بمقدار مناسب منه ممزوجًا بملعقتين من خل التفاح، فهذا الخليط يساعد على إطالة الشعر وتقويته.
البابونغ
البابونغمن الأعشاب المفيدة للشعر والبشرة بشكل كبير، ويمكنك حماية شعرك من التساقط عن طريق استخدامه كغسول للشعر مرتين أسبوعيًا لتقليل التساقط وترطيب الشعر.
إكليل الجبل أو الروز ماري
يساعد على التخلص من قشرة الرأس وضعف الشعيرات ويستخدم كالتالي: توضع حفنة من إكليل الجبل في الماء، ثم اغلي الماء لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك قومي بغسل شعرك بشامبو خفيف ثم اشطفي شعرك بخليط الروزماري.
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