بلسم طبيعي لترطيب الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

خلال فصل الصيف أنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب، لتجنب مشكلة تشقق وجفاف الشفاه.

وإليك طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليا، حسب «حياتك».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة من شمع العسل.

2 كبسولة من زيت فيتامين E.

قطرات من العسل.

زيت عطري (اختياري).