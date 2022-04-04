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بلسم طبيعي لترطيب الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 01:23 مساء
بلسم طبيعي لترطيب الشفاه
مرطب للشفاه (الإنترنت)
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خلال فصل الصيف أنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب، لتجنب مشكلة تشقق وجفاف الشفاه.

وإليك طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليا، حسب «حياتك».

المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.
ملعقة من شمع العسل.
2 كبسولة من زيت فيتامين E.
قطرات من العسل.
زيت عطري (اختياري).

الطريقة
باستخدام مبشرة قديمة، قومي ببرش زيت جوز الهند وشمع العسل للحصول على قطع صغيرة.
في وعاء عميق أو غلاية مزدوجة، يخلط شمع العسل مع زيت جوز الهند حتى تمام الذوبان.
يضاف القليل من العسل مع زيت فيتامين E مع التقليب الجيد.
بعد اختلاط جميع المكونات معا، يزال الإناء من على النار.
جهزي وعاء نظيفا ومعقما لحفظ مرطب الشفاه ويصب الخليط في الوعاء ويترك لبعض الوقت حتى يبرد تماما.

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