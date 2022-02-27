زيت الجرجير لإطالة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل ناعم وصحي، في وقت قليل، لهذا نقدِّم لكِ هذه الوصفة.

كل ما عليكِ هو استخدام زيت الجرجير الذي يغذي الشعر ويقويه، تعرَّفي معنا على طريقة استخدامه مع ضرورة المداومة عليه ثلاث مرات أسبوعيًّا على الأقل، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».