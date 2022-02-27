زيت الجرجير لإطالة الشعر...

تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل ناعم وصحي، في وقت قليل، لهذا نقدِّم لكِ هذه الوصفة.
كل ما عليكِ هو استخدام زيت الجرجير الذي يغذي الشعر ويقويه، تعرَّفي معنا على طريقة استخدامه مع ضرورة المداومة عليه ثلاث مرات أسبوعيًّا على الأقل، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».
الطريقة والتطبيق
سخني كمية الزيت المراد استعمالها إلى أن يصبح فاترًا.
ضعي زيت الجرجير على الرأس ودلكي فروة الرأس بزيت الجرجير؛ لكي يصل الزيت إلى جميع منابت الشعر وأطرافه.
غطي رأسكِ بمنشفة مبلولة بالقليل من الماء الساخن، أو بغطاء من النايلون.
اتركي الزيت على شعركِ لمدة ساعة أو ساعتين.
اغسلي شعركِ بالماء الفاتر مع شامبو خفيف.
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