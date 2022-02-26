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كيف تختار العطر المناسب لشخصيتك؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 02:10 مساء
كيف تختار العطر المناسب لشخصيتك؟
لكل شخصية عطرها المناسب (الإنترنت)
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اختيار العطر المناسب أمر محير للغاية، خصوصًا مع كثرة العلامات التجارية، وتباين الأنواع، فضلًا عن أن لكل مناسبة ووقت عطرها الأمثل.

هنا سوف نساعدك في عملية اختيار العطر المناسب، كي تتجنب الحيرة، حسب «العين».

عوامل اختيار العطر:
سعر العطر، والتكلفة المادية المناسبة.
مدة بقاء الرائحة على الجلد والملابس.
مدى تقبل من حولك للرائحة.
تأثير العطر على الملابس.
المكان والوقت المستخدم فيه العطر (صباحي أو مسائي).
اختيار العطر على حسب فصول العام، فهناك عطور صيفية، وأخرى شتوية.

العطر المناسب لشخصيتك:
للتعرف على العطر المناسب لك والذي يتماشى مع ذوقك الخاص، فمن المهم قبل الشراء تجربة العطر، ويترك لمدة دقائق بسيطة حتى يتفاعل مع الجلد.

يختار العطر المناسب والمثالي لك على حسب طبيعة المناسبة والوقت الذي يتم وضع فيه العطر، فالأوقات الليلية والمناسبات الكبيرة تتطلب عطرًا فواحًا، وعطر الصباح يكون مائيًا في أغلب الأحيان.

من أهم عوامل اختيار العطر المناسب للشخصية هو التعرف إلى نوع البشرة، سواء كانت البشرة عادية أو دهنية، أو جافة، حيث إن العطور التي تتناسب مع البشرة الدهنية من المهم أن تكون ذات تركيز عال، لأن البشرة الدهنية تتشرب العطور سريعًا، أما البشرة الجافة فيمكن اختيار العطر الخفيف لها.

فصول السنة تلعب دورًا كبيرًا في اختيار الروائح العطرية، وهذا على حسب الشعور بالبرودة أو الدفء.

الرجال المتزوجون، أو النساء المتزوجات يسعون للحصول على العطر المناسب لهم، والذي يكون أكثر إثارة للشريك من بين العطور المختلفة، ولكن هذا يعتمد اعتمادًا كليًا على ذوق كل منهم.

أكثر المتزوجين والمتزوجات يلجأون إلى اختيار العطور التي تصلح للأوقات الرومانسية وتدوم لفترة طويلة طوال فترة الليل وكثيرًا ما يفضلون العطور ذات قاعدة ترتكز على الفانيليا، أما في أوقات النهار فمن المهم اختيار العطور الزهرية الهادئة المناسبة للنساء، والتي تعمل على التحسين من الحالة المزاجية وراحة أعصابهن، في حين على الرجال اختيار عطور مائية تتناسب مع أجواء العمل ويتقبلها الجميع.

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