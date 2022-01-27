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وفاة تييري موغلر تسيطر على أسبوع الأزياء الراقية بباريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 11:30 صباحا
وفاة تييري موغلر تسيطر على أسبوع الأزياء الراقية بباريس
المصمم تييري موغلر في مونتريال، فبراير 2019 (أ ف ب)
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انطلق أسبوع الأزياء الراقية في باريس، الإثنين، على وقع حزن ساد أوساط الموضة جراء وفاة تييري موغلر الذي هيمن على القطاع في ثمانينيات القرن الماضي واستمر في إلباس نجوم عالميين أزياءه اللافتة.

وها هو موغلر يلتحق بسلسلة أسماء بارزة في عالم الموضة غيّبها الموت أخيرًا، بعد كنزو في أكتوبر 2020 جراء مضاعفات كوفيد الذي أودى أيضًا بألبير الباز في أبريل 2021، ثم بيار كاردان الذي تُوفي نهاية 2020 وفيرجيل أبلوه الذي قضى جراء مضاعفات إصابته بالسرطان في نوفمبر الفائت عن عمر لا يتعدى 41 عامًا، وأخيرًا نينو تشيروتي في 15 الجاري، وفق «فرانس برس».

ويقام عرض أزياء، الأحد، تكريمًا لبيار كاردان، بعد التحية التي وجهها أسبوع الموضة في نسخته السابقة خلال أكتوبر الفائت للمصمم ألبير الباز.

توفي موغلر بصورة مفاجئة، الأحد، «لأسباب طبيعية» عن 73 عامًا، على ما ورد عبر صفحته على «فيسبوك».

وهو كان من أبرز الأسماء في قطاع الموضة في الثمانينيات والتسعينيات، وبقي محاطا بالمشاهير والعارضات، كما أدخل لمسة من الغرابة على منصات العروض، من تحويل العارضات إلى ما يشبه الروبوتات إلى فستان «فينوس» الذي أعادت إحياءه مغنية الراب كاردي بي أخيرا.

وساهمت تصاميمه في ترسيخ صورة الموضة في الثمانينيات، مع اعتماده أسلوب المثلث المقلوب مع كتفين عريضين وأرداف ضيقة، وهو ما عكسته ملابس أيقونات في موسيقى البوب مثل غريس جونز وديفيد بووي.

إبداع وجرأة
ونشرت بيونسيه التي ارتدت تصاميم له في جولتها العالمية سنة 2008، صورة للمصمم على موقعها الإلكتروني مرفقة إياها بعبارة «ارقد بسلام».

كذلك نشرت المغنية ديانا روس تغريدة عبر «تويتر» قالت فيها إنها ستفتقد لموغلر، فيما وصفته المصممة البريطانية فيفيان ويستوود عبر «إنستغرام» بأنه «مبتكر رائع أثر على الجميع».

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تعازيهما لمحبي موغلر وجميع الذين تأثروا بأعماله.

وابتعد موغلر بصورة كبيرة عن قطاع الموضة منذ مطلع القرن الحالي، لكنه عاد عن هذا الاعتزال سنة 2019 من خلال تصميمه فستانا لكيم كارداشيان خلال حفلة «ميت غالا» الشهيرة.

وبقي عطره «أنجل» من أكثر العطور مبيعا، كما أن معرضا عن مسيرته بعنوان «كوتوريسيم» مستمر بجولة عالمية.

وقالت مؤسسة الهوت كوتور والموضة الفرنسية إن موغلر أحدث ثورة في القطاع، «وجمع الإبداع والمهارة والجرأة مع الذوق الرفيع».

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