حل سحري لإطالة الرموش في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض الرموش للتساقط والضعف كشعر الرأس تمامًا، وذلك نتيجة لعدم التغذية السليمة متكاملة العناصر الغذائية، كما أن استخدام الماسكارا مجهولة المصدر والمكونات تسبب جفاف الرموش وتساقطها.

لذلك عليكِ تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة التي تساعد في نمو الشعر وتحفز من نمو بصيلاته، كما أننا نقدم إليكِ وصفة من مواد طبيعية موجودة في منزلك تعمل على إطالة الرموش وتقويتها في أسبوع واحد تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «حياتك».