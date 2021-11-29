أخطاء المكياج النهاري.. احذري الوقوع فيها

المكياج النهاري بقدر ما تطبيقه ممتع ويمنح الوجه جمالاً مميّزًا، إلّا أنه يمكن أن يتضمّن تطبيقه بعض الأخطاء تجعل النتيجة غير مرضية. هناك بعض الأخطاء العامة والتي قد يختلف بعضها مع تجدد صيحات الجمال، إذا قمت بتفاديها ستحصلين على مكياج نهاري مثالي، لذلك نقدم لكِ بعض هذه الأخطاء الأساسية والعامة لتفاديها، فتعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

تنظيف البشرة وتجفيفها قبل المكياج

- تنظيف البشرة الخطوة الأولى والأهم في طريق الحصول على البشرة التي تريدين طيلة النهار، فعليك وبالاعتماد على الغسول تنظيف البشرة في الصباح قبل تطبيق المكياج أو فور الاستيقاظ للتخلص من الأوساخ المتجمعة بين المسامات خلال الليل.

عدم تدليك وترطيب البشرة قبل المكياج

- مع التعرض لأشعة الشمس والعوامل الخارجية من جهة، ومع تطبيق المكياج بشكل يومي أو شبه يومي من جهة أخرى ستكون حالة البشرة حالة مزرية من الجفاف، لذا عليكِ التأكد من تطبيق القليل من كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك والتدليك واتخاذ من هذا الأمر روتين يومي للعناية بالبشرة النهاري.

عدم تطبيق مكياج ناعم مناسب للنهار

- المكياج النهاري يعني أن تظهر بشرتك وملامحك جميلة حيوية وفي الوقت نفسه لا يظهر أي مستحضر من مستحضرات المكياج بشكل واضح. وهنا يتوجب عليك اختيار كل مستحضرات التجميل الأقرب إلى لون بشرتك وطبيعتها والتي لا تظهر بشكل واضح والخالية من أي لمعان.



عدم اختيار الألوان الهادئة

- حال كنت تريدين تطبيق المكياج الخفيف النهاري فحسب فهنا لا بد من الانتباه إلى اختيار الألوان البسيطة التي تليق ببشرتك وتتماشى معها، وأفضل أطياف الألوان: الألوان الترابية – الوردي الفاتح ودرجاته – البيج – درجة الكشمير من معظم الألوان – النيود.



عدم اعتماد كريمات بتغطية خفيفة إلى متوسطة

- في النهاية المكياج النهاري لا يعني أن يخفي بشرتك تمامًا، لذا عليك اختيار المستحضرات التي لا تضمن تغطية تامة أي نحن لا نريد تطبيق طبقة كتيمة تخنق بشرتك وتمنعها من التنفس خلال النهار، فهذا الأمر وإلى جانب كونه لا يمت لطريقة عمل المكياج الخفيف بصِلة فهو أيضًا يهدد بشرتك بالأذى.

عدم اعتماد المستحضرات التي تحتوي على عامل حماية من الشمس

- المكياج الخفيف في معظم الأحيان سيتم تطبيقه خلال النهار وبالتالي ستعرضين بشرتك لأشعة الشمس، لذا عليك هنا اختيار الكريمات التي تحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس لوقاية بشرتك والحفاظ على ترطيبها.

