كيف تحضرين بشرتك للشتاء؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 03:12 مساء
بشرتك في الشتاء تبدو وكأنها ستقاتل (الإنترنت)

تتصرف بشرتك في فصل الشتاء وكأنها ستقاتل، وهي في حالة تأهب قصوى لحماية نفسها من البرد.

وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في معرفة كيفية تحضيرها لاستقبال فصل الشتاء، وفق «فستاني».

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن: نحن نحبه ولكن بشرتك لا تحبه. تتسبب المياه الساخنة في جفاف بشرتك بشكل أسرع. من الأفضل تجنبه للحفاظ على بشرتك من الجفاف أكثر. بدلًا من ذلك استعيني بالماء الدافئ قليلًا، وفي نهاية الحمام شغلي الماء البارد على بشرتك لمدة دقيقتين، فهذا سيساعد على حفظ الرطوبة بالبشرة.

لا تنسي استخدام مرطب الشفاه: في المساء والصباح، ضعي مرطب شفاه كثيف. وإذا كان ذلك قبل المكياج، فضعيه قبله بوقت طويل حتى يمتص جيدًا قبل تطبيق أحمر الشفاه.

استخدمي دائمًا عامل حماية من الشمس: حتى في فصل الشتاء، لأن أشعة UVA موجودة حتى في أكثر الأيام المليئة بالغيوم وستتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة.

حافظي على رطوبتك: عن طريق الاحتفاظ بزجاجة من الماء في مكان قريب وأخذ رشفة بين الحين والآخر. تتطلب بشرتك كمية من الماء أكثر من أي وقت مضى، لذا حافظي على استهلاكك اليومي من الماء.

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