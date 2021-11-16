فوائد الكينوا المذهلة لشعرك

الكينوا مفيدة للشعر (الإنترنت)

تحتوي الكينوا (حبوب غنية بالبروتين والألياف) على 9 أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية، وجميعها ضرورية لصحة الشعر وحيويته، فمكونه الأساسي هو بروتين الكيراتين.

ويمكنكِ علاج عدة مشكلات خاصة بالشعر باستخدام الكينوا، حسب «سوبر ماما».

من فوائد الكينوا للشعر الآتي:

علاج قشرة الشعر: تحتفظ الكينوا برطوبة الشعر، وكذلك تحتوي على الحديد والكالسيوم والفوسفور، وكلها مكونات تسهم بصورة كبيرة في علاج القشرة.

تقوية الشعر: احتواء الكينوا على البروتين يجعل الشعر قويًّا، ويحفز البصيلات على النمو، وكذلك يعالج الأضرار التي حدثت سابقًا للشعر، كاستخدام المواد الكيميائية أو الوسائل الحرارية، كالصبغات أو مكواة الشعر.

زيادة لمعان الشعر: تحتوي الكينوا على البروتين والفيتامينات التي تضفي لمعانًا عليه، وتعالج أطرافه المتقصفة، إضافة إلى فيتامين «هـ» الذي يعيد توازن الزيوت في فروة الرأس، وكذلك يقلل تكسر البصيلات.

حماية الشعر: بسبب وجود مجموعة من الأحماض الأمينية في الكينوا، التي تشكل درع حماية يغلف البصيلات، ويحميها من العوامل الخارجية الضارة كالأتربة، ويعيد للشعر حيويته من جديد.

ترطيب فروة الرأس: تكوِّن الكينوا طبقة عازلة بسيطة على فروة الرأس، تحميها من فقدان رطوبتها، وكذلك تمتص الرطوبة من الهواء لتزيد ترطيبها.