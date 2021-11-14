اصنعي أحمر شفاه من شمع العسل

أحمر الشفاه من أهم أدوات المكياج، لكن أغلب هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية، وتؤدي استمرارية استعمالها إلى جفاف شفتيكِ أو تحويل لونهما إلى درجة أغمق.

لذلك نقدم لكِ طرقًا لتصنيع أحمر شفاه مثالي بلونكِ المفضل بمواد طبيعية تحافظ على جمال شفتيكِ، فتعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات الأساسية

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.