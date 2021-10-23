ماء الأرز طريقك لشعر صحي ورطب

ماء الأرز طريقك لشعر صحي ورطب (الإنترنت)

يحوي ماء الأرز فوائد جمالية عديدة فيمكنك استخدامه للعناية بشعرك الجاف من أجل ترطيبه ولمعانه، إليك طريقة إدخاله في روتين عنايتك بشعرك وفقًا لموقع«فستاني».