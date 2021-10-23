ماء الأرز طريقك لشعر صحي ورطب

يحوي ماء الأرز فوائد جمالية عديدة فيمكنك استخدامه للعناية بشعرك الجاف من أجل ترطيبه ولمعانه، إليك طريقة إدخاله في روتين عنايتك بشعرك وفقًا لموقع«فستاني».
طبقي هذه الوصفة
- ضعي نصف كوب أرز في وعاء واغسليه جيدًا.
بعد غسله أضيفي 3 أكواب ماء للأرز واتركيه لمدة ساعة، ثم قومي بتصفية الأرز وأضيفي للماء ملعقة كبيرة زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت اللافندر.
- بعد غسل الشعر جيدًا بالشامبو ضعي الخليط السابق على شعرك من الجذور حتى الأطراف لمدة 20 دقيقة.
اغسلي الشعر بالماء الدافئ للتخلص من أثر الخليط على الشعر.