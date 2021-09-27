انطلاق أسبوع الموضة في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 04:45 مساء
عرض لدار سان لوران في باريس في 25 فبراير 2020 (أ ف ب)

بمشاركة دور الأزياء الكبرى، ينطلق أسبوع الموضة في باريس، الإثنين، مع عروض حية، للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا.

ويبدأ أسبوع موضة الأزياء النسائية الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2022 في يومه الأول، بعرض يقام مساء في قصر طوكيو في العاصمة الفرنسية لمصمم الأزياء النيجيري، كينيث إيزه، المدعوم من نجمة عروض الأزياء ناومي كامبل، وفق «فرانس برس».

ويشهد اليوم الأول من الحدث، والذي يُخصص عادة للمصممين الشباب، عرضا لماركة «وينسانتو» لفيكتور وينسنتو الذي انضم أخيرا إلى القائمة الرسمية للعروض والمعروف بمنحاه الاستعراضي في هذا المجال.

وتختتم المصممة الطليعية مارين سير المعروفة بتصاميمها المراعية للبيئة، عروض يوم الإثنين مع مجموعة تعرضها افتراضيا عبر الإنترنت. ومن أصل 97 دارا مسجلة في الجدول الرسمي لأسبوع الموضة الذي ينتهي في 5 أكتوبر، اختار ما نسبته الثلث تقديم عروض غير افتراضية.

كمامات وتدابير احترازية
خلافا لأسبوع الموضة في لندن، سيتعين على الحاضرين لهذه العروض في باريس وضع كمامات التزاما بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وتحضّر أبرز دور الأزياء من أمثال «ديور» و«شانيل» و«إيرميس» و«لوي فويتون» عروض أزياء ستقام حضوريا. وستقدّم دار «جيفنشي» أول عرض غير افتراضي للمدير الفني الأميركي ماثيو وليامز الذي أضفى لمسة شبيهة بنمط أزياء الشارع (ستريت ستايل) على هذه الدار الفرنسية العريقة.

أما دار «بالنسياغا» التي ألبست كيم كارداشيان زيها الأسود الذي غطى كامل جسمها ووجهها خلال حفلة «ميت غالا» في 14 سبتمبر الحالي، فستقدم أيضا عرضا غير افتراضي.

كذلك تعود «سان لوران»، أول دار كبرى خرجت من البرنامج الرسمي للحدث خلال أزمة كوفيد اعتراضا على المبالغات التي تشهدها أسابيع الموضة، مع عرض أزياء يقام مساء الثلاثاء.

ومن أبرز الأسماء الغائبة هذه السنة عن الحدث: دار «سيلين» بإدارة المصمم هادي سليمان بسبب اعتبارها أن أسابيع الموضة باتت «موضة قديمة»، ودار «ستيلا ماكارتني» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش» للمنتجات الفاخرة.

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