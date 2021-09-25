أسنان بيضاء في دقيقة مع البزار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 01:39 مساء
تبييض الأسنان في دقيقة (الإنترنت)

الجميع يحلم بأسنان بيضاء، لأن الابتسامة الجميلة هي انعكاس للشخصية، وبما أن وسائل التبييض أكثرها باهظة الثمن.
نقدِّم لكِ طريقة تبييض الأسنان في دقيقة واحدة، وتعتمد هذه العملية أساسًا على الكركم (البزار) الموجود بكل مطبخ وبيكربونات الصوديوم ومعجون الأسنان، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات:
معجون الأسنان
فرشاة الأسنان
مسحوق الكركم
مسحوق بيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير:
- قومي أولًا بغسل أسنانك باستعمال الفرشاة والمعجون. بعد ذلك رشي القليل من الكركم والقليل من بيكربونات الصوديوم فوق فرشاة الأسنان وافركي بها أسنانك لمدة دقيقة كاملة. ثم مضمضي الفم بالماء وأعيدي غسل الأسنان مرة أخرى بالفرشاة والمعجون، وهذه العملية ستمنحكِ بياضًا يبهركِ وابتسامة مشرقة وجميلة.

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