3 طرق لتحضير جل الحواجب منزليا

العناية بالحواجب هي من الخطوات التي تساعد على إبراز جمال الوجه فبعد أن تنتهي من ترتيب الحواجب، لا بدّ من القيام باللمسة الأخيرة، ألا وهي استخدام چل الحواجب تطبيق هذا المستحضر أصبح خطوة أساسية ضمن الروتين الجمالي، وذلك للحصول على حواجب مرتّبة ومحافظة على شكلها طيلة اليوم.

ما هو چل الحواجب؟

كما يدلّ اسمه، يأتي چل الحواجب بتركيبة الچل وعلى شكل مسكرة، وغالبًا ما يكون المنتج مضادًا للمياه. إن وظيفة چل الحواجب لا تقتصر على منح حاجبيكِ لمعانًا طبيعيًا فحسب، بل تشمل أيضًا تثبيت الشعيرات طيلة اليوم ومنع تأثير الحرارة عليها من هنا، ستتمكّنين من الحصول على حواجب جذّابة وملفتة على مدار الـ12 ساعة من دون أن تتبعثر الشعيرات خلال اليوم وذلك وفقا لموقع «جمالك».



من ناحية أخرى، يمكن استخدام چل الحواجب من دون أن تقومي برسم حاجبيكِ، ما سيساعدكِ في تمشيط الشعيرات بطريقة مرتّبة وجعلها تبدو أكثر كثافة.



لذلك نقدم إليكِ طريقة عمل جل الحواجب في المنزل، تعرفي على الخطوات معنا وطبقيها بنفسك.

الجيلاتين

- أضيفي ملعقة كبيرة من الجيلاتين بدون نكهة مع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء الخلط وامزجيهم.

- إذا كان القوام سائلًا جدًا أضيفي قليلًا من مسحوق الجيلاتين واخلطيه حتى تصلي إلى القوام المطلوب.

- صبّي الخليط في أنبوب المسكرة، وبعد ذلك، أضيفي 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري ورجيه جيدًا.

- اتركي هذا الخليط لبضع ساعات، وسيكون جاهزًا للإستخدام ويمكنك تطبيقه على الحاجب.

زيت الخروع

- اخلطي القليل من جل الشعر خفيف القوام مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع ورشة من بودرة ظلال العيون البنية مع بعضها البعض حتى تصبح سائلة.

- ضعي الخلطة في عبوة مسكرة واستخدمي فرشاة المسكرة لتوزيع جل الحواجب على الحواجب مع التمشيط للأعلى.

الفازلين

- أضيفي بودرة ظِل جفون أسود لبودرة ظِل جفون بني، ثم أضيفي القليل من البرايمر.

- أضيفي الفازلين للخليط واستمري في التقليب حتى تحصلين على چل الحواجب.

- بعد مزج المكوّنات جيّدًا، احتفظي بها في عبوة مسكرةنظيفة واستعيني بفرشاة المسكرة من أجل توزيع المثبّت على الحواجب.

