4 طرق لاستعادة لون حذائك الأبيض

يعتبر التنظيف المنتظم للأحذية أمرًا ضروريًا وخاصة للأحذية البيضاء، وذلك كي لا تتراكم الأوساخ وتصبح صعبة التنظيف، وللقيام بذلك يجب مسح أي بقع بعد العودة إلى المنزل مباشرةً، وهناك العديد من الطرق والأدوات المنزلية لتنظيف الأحذية وإليكم أفضلها.

فرشاة أسنان قديمة والقليل من الصابون

- فرشاة أسنان قديمة، والتي يمكن أن تساعدك على استهداف اللطخات التي يصعب الوصول إليها. استخدمها مع الماء الدافئ والصابون فقط، ومن المرجح أن تحدث فرقًا سريعًا يمكن ملاحظته بسهولة.

- ولكن إذا لم يفلح ذلك، فاعلم أن مجموعة متنوعة من الأدوات المنزلية – مثل صودا الخبز، أوالتبييض، أوبودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان يمكن أن تساعدك في الحصول على اللون الأبيض الناصع من جديد.

مواد التبييض: (الكلور)

- ستحتاج إلى مبيض، وعاء، ماء، فرشاة أسنان يجب أن يكون التنظيف في مكان غير مغلق لتجنب الضرر الذي تسببه مواد التبييض ويحذر من ملامسة المبيض للجلد أوالعينين أو استنشاق رائحة المبيض. اخلطي كمية قليلة من المبيض مع كمية كبيرة من الماء اغمسي فرشاة الأسنان في محلول التبييض المخفف وافركي الحذاء برفق. اشطفي بالماء الدافئ عند الانتهاء، ثم اتركي الحذاء في الهواء حتى يجف.

صودا الخبز

- نقوم باستخدام ملعقة واحدة من الماء الساخن وملعقة واحدة من الخل الأبيض وملعقة واحدة من صودا الخبز. نمزجها حتى تصبح كالمعجون، وبواسطة فرشاة أسنان قديمة نقوم بتوزيع المزيج على أجزاء الحذاء مع الفرك بشكل دائري.

- وبمجرد تغطية الأحذية، نتركه في الخارج تحت أشعة الشمس الدافئة لمدة ثلاث إلى أربع ساعات. بعد أن يجف الخليط نقوم بإزالة المزيج الجاف بالفرشاة مرة أخرى للتخلص من كل آثاره.

معجون الأسنان

- بالتأكيد، إنه يبيض أسنانك ويمكنه أيضًا أن يبيض حذاءك لكن يجب الابتعاد عن معاجين الأسنان الملونة، سوف نقوم بتطبيق معجون الأسنان على الحذاء بواسطة فرشاة الأسنان، ونقوم بالفرك بشكل دائري ونترك الحذاء لمدة عشر دقائق. وباستخدام منشفة رطبة نمسح معجون الأسنان من على الحذاء ونقوم بتكرار هذه العملية إذا لزم الأمر.

