4 طرق لاستعادة لون حذائك الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 02:56 مساء

يعتبر التنظيف المنتظم للأحذية أمرًا ضروريًا وخاصة للأحذية البيضاء، وذلك كي لا تتراكم الأوساخ وتصبح صعبة التنظيف، وللقيام بذلك يجب مسح أي بقع بعد العودة إلى المنزل مباشرةً، وهناك العديد من الطرق والأدوات المنزلية لتنظيف الأحذية وإليكم أفضلها.

فرشاة أسنان قديمة والقليل من الصابون
- فرشاة أسنان قديمة، والتي يمكن أن تساعدك على استهداف اللطخات التي يصعب الوصول إليها. استخدمها مع الماء الدافئ والصابون فقط، ومن المرجح أن تحدث فرقًا سريعًا يمكن ملاحظته بسهولة.
- ولكن إذا لم يفلح ذلك، فاعلم أن مجموعة متنوعة من الأدوات المنزلية – مثل صودا الخبز، أوالتبييض، أوبودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان يمكن أن تساعدك في الحصول على اللون الأبيض الناصع من جديد.

مواد التبييض: (الكلور)
- ستحتاج إلى مبيض، وعاء، ماء، فرشاة أسنان يجب أن يكون التنظيف في مكان غير مغلق لتجنب الضرر الذي تسببه مواد التبييض ويحذر من ملامسة المبيض للجلد أوالعينين أو استنشاق رائحة المبيض. اخلطي كمية قليلة من المبيض مع كمية كبيرة من الماء اغمسي فرشاة الأسنان في محلول التبييض المخفف وافركي الحذاء برفق. اشطفي بالماء الدافئ عند الانتهاء، ثم اتركي الحذاء في الهواء حتى يجف.

صودا الخبز
- نقوم باستخدام ملعقة واحدة من الماء الساخن وملعقة واحدة من الخل الأبيض وملعقة واحدة من صودا الخبز. نمزجها حتى تصبح كالمعجون، وبواسطة فرشاة أسنان قديمة نقوم بتوزيع المزيج على أجزاء الحذاء مع الفرك بشكل دائري.
- وبمجرد تغطية الأحذية، نتركه في الخارج تحت أشعة الشمس الدافئة لمدة ثلاث إلى أربع ساعات. بعد أن يجف الخليط نقوم بإزالة المزيج الجاف بالفرشاة مرة أخرى للتخلص من كل آثاره.

معجون الأسنان
- بالتأكيد، إنه يبيض أسنانك ويمكنه أيضًا أن يبيض حذاءك لكن يجب الابتعاد عن معاجين الأسنان الملونة، سوف نقوم بتطبيق معجون الأسنان على الحذاء بواسطة فرشاة الأسنان، ونقوم بالفرك بشكل دائري ونترك الحذاء لمدة عشر دقائق. وباستخدام منشفة رطبة نمسح معجون الأسنان من على الحذاء ونقوم بتكرار هذه العملية إذا لزم الأمر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل
ليبيا
السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى...
ليبيا
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح الأحد لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما خطورة تشقق جلد المرفقين؟