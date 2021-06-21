فساتين تناسب طويلة القامة

اختيار فساتين سهرة للطويلات ليس أمر صعب كما تعتقدين، فقط كل ما عليك فعله هو اتباع بعض القواعد وحينها سوف تحصلين على إطلالة رائعة مناسبة لك. فإن كنت تستعدين لحضور مناسبة مهمة اهتمي بالتعرف على موديلات فساتين السهرة التي يمكن أن تتناسب مع طويلات القامة.

احرصي قبل التعرف على موديلات الفساتين أن تكون القصة ملائمة لشكل قوامك لضمان أن تكون إطلالتك ناجحة وملفتة للأنظار.

فساتين سهرة ماكسي

- حيث تعد فساتين السهرة الماكسي من أفضل الموديلات المناسبة للطويلات لأنها سوف تقلل من إظهار طول القامة بحيلة بسيطة. لهذا لا تترددي من اقتناء موديلات الفساتين السواريه الماكسي الطويلة فهي سوف تساعدك في الحصول على مظهر رائع بشكل جذاب يتماشى معك.

- يفضل اللجوء إلى موديلات فساتين السهرة الماكسي المنفوشة أو بقصة الـ A Line لأنها سوف تضمن لك أن تتماشى مع شكل قوامك.

فساتين سهرة للطويلات ذات تموجات

- اختيار فساتين سهرة للطويلات يعتمد على ارتداء الموديل الذي يتميز ببعض التموجات الـ Ruffles سواء على الصدر أو الخصر أو حتى الأرداف لأنها سوف تعمل على لفت الانتباه على شكل قوام وإبعاد النظر عن طول القامة.فساتين سهرة الـ Wrap للطويلات

- اختيار موديلات فساتين السهرة للطويلات يجب القيام به من خلال بعض الحيل التي تعمل على إظهار قوامك بشكل أقصر قليلاً عما أنت عليه. لهذا تعد موديلات الفساتين الـ Wrap هي أفضل خيار لك لأنها تتميز ببعض التفاصيل على الخصر وبالتالي تقلل من طول القامة.

- احرصي على اختيار فساتين الـ Wrap التي تتميز بقصة ملائمة لشكل قوامك مع تجنب الموديل الذي يتميز بقصة مستقيمة لأنه سوف يزيد من طول قامتك دون الإنتباه للأمر. وذلك من أجل الحصول على إطلالة رائعة في مختلف الحفلات والسهرات.

فساتين سهرة بكتف واحد

- إن كنت ترغبين في الحصول على مظهر ملائم لطول قامتك. فيمكن اختيار موديل فساتين السهرة ذات الكتف الواحد لأنه سوف يلفت النظر على الجزء العلوي من الجسم التي تضمن لك الحصول على إطلالة رائعة في المناسبات والسهرات.

فساتين سهرة بفتحة جانبية

- إن كنت تبحثين عن موديلات فساتين سهرة تناسب الطويلات فعليك الانتباه لاختيار الموديل الذي يتميز بفتحة جانبية لأنها سوف تكون بشكل مائل وبالتالي يمكن أن تقلل من طول القامة. ولكن احرصي أن يكون التصميم مزين بأكتاف منسدلة أو بعض التموجات على الصدر لأنها سوف تلفت النظر للجزء العلوي وليس لطول القامة بأكمله.

فساتين سهرة الـ Cutout

- إن كنت تريدين اختيار موديل مناسب للطويلات، عليك اتباع طريقة تشتيت الانتباه باختيار موديل فساتين السهرة الـ Cutout لأنها لن تظهر طول قامتك بالشكل الحقيقي. وبالتأكيد لفت أنظارك اهتمام أغلب المشاهير وبالأخص الطويلات باعتماد الموديلات التي تتميز بفتحات على الخصر.