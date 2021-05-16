للمحافظة على الوجه والخدين

(أرشيفية: الإنترنت)

للحفاظ على مظهر الخدين ينصح باتباع ما يأتي، حسب موقع «موضوع».

- تجنب وضع المكياج قدر الإمكان، وذلك للسماح لمسامات البشرة بأن تتنفس، فيجب إزالة المكياج دائما قبل النوم.

- وضع واقي الشمس باستمرار؛ لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالجلد والبشرة.

- تجنب عادتي التدخين وشرب الكحول؛ إذ يمكن أن تكونا سببا في ظهور الشخص وكأنه أكبر سنا.

- شرب كميات كافية من الماء أثناء اليوم؛ للحفاظ على صحة الجسم والبشرة.

- إبقاء الخدود رطبة باستمرار، وهذه خطوة مهمة لمنع ترهل الجلد، وذلك باستخدام مرطب الخدود المناسب لنوع البشرة بعد كل استحمام، وبعد غسل الوجه.

- قرص الخدين بلطف؛ لجعل مظهرهما يبدو ورديا بشكل طبيعي، وبهذا يبدوان أكثر امتلاء.

- تناول بعض أنواع الأطعمة، مثل: الجوز، والبذور التي تحتوي دهونا صحية؛ للحصول على بشرة ناعمة وصحية.