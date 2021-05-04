الجيلاتين وماء الورد للتخلص من البثور

ماسك الجيلاتين وماء الورد أحد أنواع ماسكات الجيلاتين التي لها فوائدها الساحرة على البشرة، فيخلصك ماسك الجيلاتين وماء الورد من آثار الحبوب، كما أنه يعمل على نقاء البشرة، ومنحها النضارة والصحة ويرطبها أيضا.
تعرفي معنا على طريقة تطبيقه في المنزل واحرصي على استخدامه دوما.
المكونات والتطبيق
ملعقة من مسحوق الجيلاتين
ربع كوب من ماء الورد
2 ملعقة من العسل
- في وعاء صغير على النار، ضعي ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين مع ربع كوب من ماء الورد، مع التقليب حتى الذوبان، ويتحول القوام إلى ما يشبه العجين.
- اتركي المكونات حتى تبرد قليلا، ثم تضيفين إليها ملعقتين من العسل، مع التقليب، ثم تضعينه على وجهك حتى يجف.
- تغسلين الماسك بالماء الفاتر، وترطبين بشرتك بكريم يناسبها.
اجعلي ماسك الجيلاتين ضمن روتينك الأسبوعي، من أجل الحصول على بشرة نضرة وصافية.