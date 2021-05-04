الجيلاتين وماء الورد للتخلص من البثور

ماسك الجيلاتين وماء الورد أحد أنواع ماسكات الجيلاتين التي لها فوائدها الساحرة على البشرة، فيخلصك ماسك الجيلاتين وماء الورد من آثار الحبوب، كما أنه يعمل على نقاء البشرة، ومنحها النضارة والصحة ويرطبها أيضا.

تعرفي معنا على طريقة تطبيقه في المنزل واحرصي على استخدامه دوما.