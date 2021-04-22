مصمم الأزياء آدم عفارة يعلن عن مبادرة إنسانية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 01:18 مساء
مصمم الأزياء آدم عفارة (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد تألقه في مجال تصميم الأزياء عالميا وتعامله مع أشهر نجوم هوليوود وكذلك العالم العربي، يحرص آدم عفارة حاليا على تقديم مبادرات إنسانية بطابع جمالي.

ويطرح مصمم الأزياء ذو الأصول العربية آدم عفارة مبادرة لنشر الفرح بتحقيق حلم عروسين. وتتلخص مفاجأته بتقديم هدية منه لتصميم وتنفيذ حفل زفاف كامل مجاناً لعروسين يرشحان نفسيهما ويتم اختيارهما بعناية كبيرة من قبل لجنة مختصة بناءً على قصة إنسانية يسردها العروسان وتصله عبر صفحاته الإلكترونية.

والقصة الفائزة سيقدم لها زفاف العمر لحلم تمنى العروسان تحقيقه، واضعا بذلك كل خبراته العملية لتكون ليلة من أحلى ليالي العمر.

وسيقوم عفارة بالإعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحفي، كما سبق وأعلن عنها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قدم آدم عفارة تصاميمه لعدد من نجوم هوليوود والعرب منهم بريتني سبيرز، وليدي غاغا، وهيفاء وهبي.

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