كيفية إزالة مساحيق التجميل بطريقة صحيحة

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للتعرف على أفضل طريقة لإزالة مساحيق التجميل، تحدثت جريدة «إكسبريس» البريطانية مع فنانة الماكياج سافرون هوجيز، التي أوضحت أن استخدام المناديل ليس الطريقة الأمثل لفعل ذلك.

وقالت سافرون: «النوم بالماكياج يضر بالجلد. يمكن أن يسبب انسداد المسام والجلد الباهت وانتفاخ العينين والشيخوخة المبكرة. فعندما ننام، تتجدد بشرتنا من تلقاء نفسها، لذا فإن أي بقايا ماكياج وأوساخ ناتجة عن الإجهاد البيئي يمكن أن تتداخل مع عملية الشفاء الطبيعية ودوران الخلايا»، وفق موقع «24».

حماية العينين

الجلد المحيط بالعينين أكثر حساسية من باقي مناطق الوجه، لذا يجب التعامل معه بشكل مختلف عند إزالة الماكياج. وتقول سافرون: «استخدمي مزيل ماكياج العيون المخصص للتخلص من الماسكارا والكحل بدلاً من المنظف العام.

انقعي قطعة قطن في المزيل وحركيها على عينيك برفق حتى تتم إزالة البقايا. لا تفركي ذهابًا وإيابًا لأن هذا سيهيج عينيك، واستخدمي حركات المسح وارفعي الوسادة بين المناديل. وأفضل منتج لهذا الغرض هو مزيل ماكياج العيون ذو الأساس المائي بدلا من المنتج الزيتي».

الجفون

أكثر مناطق الوجه التي يتم إهمالها بشكل متكرر أثناء إزالة الماكياج هي حواف الجفون، ويمكن أن تتراكم في هذه المنطقة الكثير من الماسكارا والكحل بمرور الوقت مما قد يسبب تهيجًا لها، وتنصح سافرون باستخدام أداة خاص مثل قطعة قطن مغموسة في مزيل ماكياج العيون، وتحريكها ببطء في الزوايا لإزالة كل أثر للماكياج.

الجلد الجاف

الخطوة الأولى لروتين التطهير للكثير من النساء هي تبليل الوجه، لكن هذا خطأ، وأوضحت سافرون: «عندما تبللين بشرتك قبل وضع المطهر، فإنك تقللين من تأثير المكونات.

ستخفف البشرة المبللة من قوة المنظف وستبذلين قصارى جهدك لإزالة ماكياجك. ولتسهيل عملية التنظيف، استخدمي كريمًا أو منظفًا يحتوي على غسول مباشرة على الجلد الجاف، قبل تدليك وجهك بالماء وشطفه».