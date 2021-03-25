الترتيب الصحيح لاستخدام منتجات العناية بالبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 11:40 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت خبيرة تجميل أسترالية مشهورة تقدم خدماتها للنساء الشهيرات مثل كيم كارداشيان وفيكتوريا بيكهام أثناء وجودهما في أستراليا عن الترتيب الدقيق الذي يجب استخدامه للعناية بالبشرة.

قالت ميلاني جرانت، التي تملك عيادات تجميلية في سدني وملبورن ولوس أنجليس، إن أهم قاعدة يجب تذكرها فيما يخص العناية بالبشرة هي البدء بالمنتجات القائمة على الماء، والانتقال إلى العناصر التي تعتمد على الزيت في النهاية، للحصول على بشرة متوهجة، وفق «24».

وفي حديث لها على موقع «إنستغرام»، نصحت ميلاني بالبدء بالمنتجات المائية مثل التونر والأمصال والرذاذ.

أما المنتجات الأثقل، مثل المستحضرات والمرطبات والزيوت والكريمات فتأتي بعد ذلك، يليها واقي الشمس كخطوة أخيرة.

وبحسب ميلاني، يجب أيضا السماح للجلد أن يمتص أي منتجات ذات أساس مائي بالكامل قبل تطبيق أي شيء يعتمد على الزيت، لأن الزيت والماء لا يمتزجان.

وأوصت ميلاني بعدم الجمع بين الكثير من المنتجات النشطة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب والاحمرار وظهور البثور، بحسب ما أوردت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

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