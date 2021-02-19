طريقة حديثة لعلاج تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 09:19 صباحا
تساقط الشعر مشكلة تؤرق حواء (الإنترنت)

تعد تقنية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي أحدث صيحة في مجال الحلول العلاجية الطبية لعلاج تساقط الشعر.

في مقابلة أجرتها مجلة «صحة الرجال» الأميركية مع طبيب التجميل في هامبورغ خورخي كاستانيدا حول العلاج بحقن بلازما الدم، قال كاستانيدا: «البلازما غنية بالصفائح الدموية وتحفز على تجديد الخلايا واستعادة مكوناتها وحيويتها التي فقدتها». ويضيف: «في علاج تساقط الشعر، يتم حقن البلازما فقط، أي جزء الدم الغني بالصفائح الدموية، في فروة الرأس بمساعدة إبر دقيقة وعلى وجه التحديد في أماكن يكون فيها الشعر قليلا».

فعند حقن فروة الرأس بالبلازما تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز عوامل النمو بشكل مكثف للأوعية الدموية الدقيقة حول جذور الشعر، بحيث يتم إمدادها بالمغذيات بشكل أفضل وبالتالي يتم تحفيز نمو الشعر. ويوضح طبيب التجميل كاستانيدا أنه يقوم بطريقة الحقن الدقيقة «الميزوثيرابي»، أي علاج تجميل طبي غير جراحي، ينقل فيها الفيتامينات والمعادن إلى الطبقة الوسطى من الجلد لتصبح لها مقدرة على إنبات شعر جديد وتغذيته بالشكل السليم، وفق «دويتشه فيله».

ليثت مثالية
لكن هذه الطريقة ليست مثالية تماما، لأن من أصابه الصلع تماما لسنوات، فلن تكون حقن بلازما الدم فعالة بالنسبة له. أما من أصبح شعره ضعيفا في مكان ما من الرأس فهذه الطريقة سيكون لها مفعول والشرط الوحيد أن يكون الشعر لا يزال موجودا، حيث إن عوامل النمو الموجودة في البلازما تسهل حركة الدم وتنقل المواد العضوية وتحفز تجديد الخلايا، كما يقول خورخي كاستانيدا.

وعملية حقن البلازما هذه آمنة، ولكن قد يترتب عليها عدد من المضاعفات الجانبية التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تستدعي القلق، مثل كدمات بسيطة في الجلد والتهابات أو تهيج أعصاب الجلد. أما طبيب التجميل المختص كاستانيدا فينصح بتجنب العلاج في حالة الالتهاب الحاد لفروة الرأس والأمراض المعدية واضطرابات تخثر الدم.

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