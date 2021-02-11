أهمية فيتامين «B3» لجمال البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 12:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يعتبر فيتامين «B3» بمثابة سر جمال وشباب البشرة، حيث إنه سلاح فعال لمحاربة البثور والتجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الصبغية، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وتصغير المسام، ومن ثم الحصول على بشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال أن هذا الفيتامين المعروف أيضًا باسم «نياسيناميد» يعمل على ضبط الإفرازات الدهنية، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من الجذور الحرة (Free Radicals) الضارة باعتباره مضادا للأكسدة، وفق موقع «24».

ويعمل هذا الفيتامين أيضا على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، حيث إنه يحفز إنتاج السيراميد، وهي دهون تحمي البشرة من فقدان الرطوبة والجفاف والاحمرار والأضرار المرئية بفعل المؤثرات البيئية.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمّة، ينبغي استخدام مستحضرات السيروم المحتوية على فيتامين «B3» يوميا صباحا، أو مساءً، علما بأن المصادر الغذائية الغنية به تتمثل في الحبوب والثمار واللحوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟