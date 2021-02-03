4 طرق لإعادة الفضة كالجديدة

تعتبر الأكسسوارات الفضية رائجة جدًّا وتفضلها نساء كثيرات على القطع الذهبية، إلا أن هذه الأكسسوارات تواجه مشكلة فقدان لمعانها أو الصدأ مع الوقت فتفقد جمالها.

وحرصًا منا على مساعدتكِ للحفاظ على كلّ قطعة تظهركِ بأجمل إطلالة، لذلك نقدم إليكِ 4 طرق من أجل تلميع الأكسسوارات الفضية وإعادتها جديدة، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

الليمون

- أغمسي قطعة الفضة في وعاء من الليمون أو مشروب الليمون الغازي، واتركيه لمدة ساعة واحدة. ثمّ اشطفيه وجففيه بشكل تامّ. وفي حال لاحظتِ أنّ هناك نتيجة جيّدة، لكن تريدين تحسين ذلك، يمكن أن تعيدي تكرار العملية نفسها في اليوم التالي.

الكاتشب

- يساعد الكاتشب في تلميع الأكسسوارات الفضية.. كيف؟

قومي بوضع كمية قليلة من الكاتشب على محرمة وافركيها بلطف على المناطق المتسخة أو التي بدأت بالاسوداد. وإن لم تحصل الفضة على لمعانها الأصلي، فدعي الكاتشب عليها لمدة 15 دقيقة إضافية ثم افركيها بقطعة قماش ناعمة واشطفيها بالماء.

معجون الأسنان

- من أشهر الطرق التي تستخدم من أجل تلميع الأكسسوار الفضية هي عبر معجون الأسنان. ضعي القليل من معجون الأسنان على قطعة قماش نظيفة وافركي القطع الفضية بها، بعدها قومي بشطفها وتجفيفها بشكل تامّ. كما يمكنك استخدام فرشاة الأسنان خلال فرك القطع ثم شطفها وتجفيفها. وهذه الطريقة حتمًا ستبقي لمعانها رائعًا.

مطهّر اليد

- طالما أن هذا العام، أكثر ما استخدمناه كان مطهر اليدين بسبب كورونا، لذا نكشف لكِ أنه يساعد في تلميع الأكسسوارات الفضية أيضًا. لذلك، قومي بوضع القليل من مطهر اليد على قطعة قماش ناعمة وافركي الأكسسوار بها لتحصلي مباشرة على نتيجة مدهشة.