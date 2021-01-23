تخلصي من خلايا البشرة التالفة مع الكاكاو

تحتاج البشرة إلى عناية فائقة خلال فصل الشتاء من ترطيب وتقشير وتنظيف.

ونُقدِّم إليكِ قناعًا منزليًّا من الكاكاو لتقشير البشرة والعناية بها والتخلّص من الخلايا التالفة والميتة، ما يحافظ على حيويتها وإشراقتها، تعرفي على المكونات وطريقة التحضير معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات وطريقة التطبيق

- امزجي ما يوازي نصف كوب من مسحوق الكاكاو مع 3 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون و3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

- اخلطي المزيج جيدًا ثم وزعيه على وجهكِ وعنقكِ واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة واغسلي وجهكِ بعدها بالماء.

- احرصي في هذه المرحلة على وضع الكريم المرطب على بشرتك، وكرري هذا القناع مرة أسبوعيًّا على الأقل للحصول على أفضل النتائج.