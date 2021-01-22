اصنعي بنفسك شامبو الأفوكادو

الأفوكادو من الفاكهة التي يمكنكِ استغلال عناصرها بإدراجها في روتين العناية بشعركِ، ومن الطرق الجيدة لذلك استخدام شامبو الأفوكادو للشعر.

وفي السطور التالية نقدم لكِ بمكونات بسيطة وخطوات سهلة كيفية عمله بنفسكِ في المنزل، حسب «سوبر ماما».

وهنا نتعرف تحديدا على خطوات تحضير شامبو الأفوكادو وصودا الخبز.

المكونات:

- ثمرة أفوكادو مقشرة

- ملعقتان كبيرتان صودا خبز

- ½ كوب ماء مقطر (منقّى وخالٍ من الشوائب)

- ½ كوب صابون قشتالي سائل أو صابون غار (حلبي)

طريقة الاستخدام:

ضعي الأفوكادو المقشر في وعاء وباستخدام الخلاط اخفقيه حتى يصبح قوامه عجينًا.

ضعي الماء المقطر والصابون القشتالي وصودا الخبز في وعاء آخر، واخلطي المكونات جيدًا.

أضيفي معجون الأفوكادو إلى المكونات السابقة، وامزجيها معًا. احفظي الخليط في زجاجة بلاستيكية لحين الاستخدام.