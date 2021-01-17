قناع لعلاج جفاف الشعر الكيرلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 01:34 مساء
تتغير طبيعة الشعر الكيرلي في الشتاء (الإنترنت)

في الشتاء، تتغير طبيعة الشعر الكيرلي، فيصبح جافا للغاية بسبب طبيعة هذا الفصل من السنة.

لذلك يجب الانتباه جيدًا إليه، إذ فيفضل تجنب غسل بشكل متكرر لحمايته من الجفاف والتلف والتكسر، ويمكن الاعتماد على بعض الأقنعة للعناية به، حسب «فستاني».

وهنا نقدم لك قناعا لعلاج الشعر الكيرلي الجاف في فصل الشتاء، في خطوات بسيطة.
١- امزجي حبة أفوكادو مع ٢/١ كوب حليب جوز الهند وضعيها في الخلاط حتى يصبح قوامهم متجانس.
٢- أضيفي للخليط السابق ملعقة كبيرة زيت زيتون وملعقة صغيرة زيت لوز حلو وملعقة صغيرة عسل.
٣- ضعي الخليط على شعر مبلل واتركيه لمدة ساعتين وغطيه بغطاء بلاستيكي.
٤- اغسلي شعرك جيدًا بشامبو خال من السلفات.

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