قناع لعلاج جفاف الشعر الكيرلي

تتغير طبيعة الشعر الكيرلي في الشتاء (الإنترنت)

في الشتاء، تتغير طبيعة الشعر الكيرلي، فيصبح جافا للغاية بسبب طبيعة هذا الفصل من السنة.

لذلك يجب الانتباه جيدًا إليه، إذ فيفضل تجنب غسل بشكل متكرر لحمايته من الجفاف والتلف والتكسر، ويمكن الاعتماد على بعض الأقنعة للعناية به، حسب «فستاني».