مرطب طبيعي لتشققات الأيدي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 03:08 مساء

مع دخول فصل الشتاء تحتاج البشرة إلى ترطيب دائم خاصة الأيدي التي تتعرض للمزيد من التشققات.
وهنا نقدم إليكِ طريقة تحضير مرطب طبيعي تستطيعين وضعه يوميًا دون الخوف من المواد الكيميائية تعرفي على طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
نصف كوب زيت لوز أو زيت زيتون، حسب الرغبة.
ربع كوب زيت جوز الهند.
ربع كوب شمع العسل.
ملعقة صغيرة من فيتامين «هـ». (يُباع في الصيدليات في صورة كبسولات)
أي زيوت عطرية حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- اخلطي جميع المكونات في برطمان بعد غسله وتجفيفه جيدًا.
- ضعى البرطمان في طبق به ماء واتركيه على النار بعد تغطيته، حتى يبدأ جميع المكونات في الذوبان.
- رجي البرطمان جيدًا كي تمتزج جميع المكونات معًا.
- اتركيه ليجمد ويصبح جاهزًا للاستخدام اليومي.

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