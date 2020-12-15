مرطب طبيعي لتشققات الأيدي

مع دخول فصل الشتاء تحتاج البشرة إلى ترطيب دائم خاصة الأيدي التي تتعرض للمزيد من التشققات.

وهنا نقدم إليكِ طريقة تحضير مرطب طبيعي تستطيعين وضعه يوميًا دون الخوف من المواد الكيميائية تعرفي على طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

نصف كوب زيت لوز أو زيت زيتون، حسب الرغبة.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب شمع العسل.

ملعقة صغيرة من فيتامين «هـ». (يُباع في الصيدليات في صورة كبسولات)

أي زيوت عطرية حسب الرغبة.