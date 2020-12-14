تخلصي من جفاف البشرة مع هذه الزيوت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:24 مساء

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم لك طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلا من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.
تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات:
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية «بذر العنب، اللوز».
20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية «خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون».

طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بوضع خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهك ورقبتك به واحفظي السيروم لغاية 6 أشهر على الأكثر.

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