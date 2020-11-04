ماء الأرز للعناية بشعرك الجاف

ماء الأرز للشعر الجاف (الإنترنت)

يمكنكِ تحضير ماء الأرز للشعر بأكثر من طريقة لضمان الاستفادة منه بطريقة سهلة، مثل نقعه في الماء أو سلقه، وإذا كنتِ ترغبين في العناية بشعرك الجاف، فإليكِ طريقة طبيعية منزلية حسب «فستاني».