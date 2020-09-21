زبدة الشيا لعلاج تجاعيد اليدين

خلطة زبدة الشيا وفيتامين «هـ» من أجل علاج تجاعيد اليدين (الإنترنت)

تحتوي زبدة الشيا على الفيتامينات (أ) و(هـ) و(ف)، التي تساعد في شد بشرة يديكِ وترطيبها في آن واحد، كما تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعزز إنتاج الكولاجين لبشرة خالية من التجاعيد.

كما يحافظ فيتامين «هـ» على رطوبة البشرة، كما يساعد على إنتاج الكولاجين، حسب «جمالك».

وهنا نتعرف على خلطة زبدة الشيا وفيتامين «هـ» من أجل علاج تجاعيد اليدين.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي ملعقة و1/2 من زبدة الشيا، مع 1/2 ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من شمع العسل في المايكرويف لمدة 15 ثانية.

أضيفي إلى المكونات قطرتين من زيت الفيتامين «هـ» وزيت اللافندر.

ضعي المزيج داخل وعاء، واتركيه في الثلاجة ليبرد ويصبح متماسكًا.

طبقي هذه الخلطة على يديكِ كل يوم صباحًا ومساءً لتحصلي على يدين شابتين وناعمتين كالحرير، ولا تنسي أن تطبقيها حول أظافركِ للتخلص من الجلد الميت.