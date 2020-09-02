كريم منزلي للقضاء على السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 03:15 مساء

يعاني كثير من النساء مشكلة السيلوليت التي يصعب حلها، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير كريم منزلي طبيعي يعمل على القضاء على هذه المشكلة، تعرَّفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وحضريه بنفسكِ واحرصي على استخدامه باستمرار وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
فنجان من زبدة الكاكاو الخام.
فنجان من الفازلين.
ملعقتان بن
نصف فنجان من زيت اللوز.
نصف فنجان من زيت جوز الهند.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
محتوى 5 كبسولات من فيتامين E (في حالة عدم توافرها يمكن استخدام 3 ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس).

طريقة التحضير
- تضاف زبدة الكاكاو إلى الفازلين، ويوضع الخليط في حمام مائي ساخن (أو في الفرن الكهربائي لمدة 10 ثوانٍ) مع التقليب حتى تمام الذوبان.
- يضاف زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون للخليط، ثم يضاف فيتامين E والبن للخليط.
- تقلب المكونات، وتحفظ في برطمان نظيف في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام
- يفضل الاستحمام بماء دافئ قبل تطبيق الكريم لفتح المسام.
- تجفف البشرة جيدًا، ويوضع الكريم على المناطق المصابة مع التدليك لمدة 10 دقائق يشكل دائري حتى يمتص الجلد الكريم تمامًا ويستخدم الكريم مرتين يوميًّا وسيختفي السيلوليت تدريجيًّا.

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