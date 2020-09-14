تخلصي من شيب الشعر بهذه المكونات

إذا كنت تعانين من ضعف شعرك بسبب استخدام الصبغات بشكل متكرر لإخفاء شيبه، فكل ما عليك اتباع الخطوات الطبيعية التالية لتوديع شيب الشعر بسهولة وفقا لموقع «جمالك».

منقوع الشاي

تدليك فروة الرأس بمنقوع الشاي المركز قبل غسله من 10 إلى 15 دقيقة مع استمرار غسل الشعر بمنقوع الشاي فإنه يساعد الشعر على أن يتحول تدريجياً إلى اللون البني أو الأسود.

زيت اللوز والحنة المطحونة

تسخين مقدار من زيت جوز الهند ويضاف له الحنة المطحونة ويترك على النار مع التحريك حتى يصبح كالمعجون ويوضع على الشعر لمدة ساعة قبل غسله كالمعتاد. فالحنة وزيت جوز الهند يحولان الشعر إلى اللون الأسود.