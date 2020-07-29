خمس نصائح للوقاية من الزيوت والدهون البشرة

خمس نصائح للوقاية من الزيوت والدهون البشرة (أرشيفية:انترنت)

تميل البشرة إلى أن تصبح دهنية أثناء فصل الصيف وخاصة مع الزيادة في الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلي حجب المسام وظهور البثور وحب الشباب.

فيما يلي خمس نصائح للوقاية من الزيوت والدهون التي قد تتراكم علي البشرة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، و موقع 24.

تجنب وضع الكثير من المكياج

إحدى أفضل الطرق للحفاظ على نظافة بشرتك هي تجنب استخدام الكثير من مستحضرات التجميل، التي يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون، امنحي بشرتك فرصة للتنفس، والتزمي بالمنتجات الخفيفة.

استخدام الورق النشاف

ينصح بالاحتفاظ بمناديل ورقية خاصة في الحقيبة لتجفيف الوجه عند التعرق والزيوت التي قد تنشأ على الوجه خلال الطقس الحار.

غسل الوجه

غسل وجهك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم هي واحدة من أفضل عادات العناية بالبشرة التي يجب اتباعها خلال هذا الطقس.

تغيير منتجات العناية بالبشرة

خلال هذا الموسم، استبدلي منتجات العناية بالبشرة، بمنتجات تناسب نوع البشرة الدهنية، يمكنك استبدال غسول الوجه المغذي بمنتج لتنظيف البشرة، وبالنسبة للكريمات، يمكنك استخدام الماء والكريمات الهلامية.

أقنعة البشرة

إذا شعرت بأن بشرتك أصبحت دهنية أكثر من المعتاد، يمكنك استخدام أقنعة الطين التي تكافح الزيوت والدهون الزائدة.