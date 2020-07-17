تخلصي من التصبغات البنية في بشرتك بهذه الطريقة

إذا كنت تعانين من تصبغات الوجه البنيه وترغبين بالتخلص منها بطرق سهلة وبسيطة، ما عليك سوى تجربة إحدى الطرق الطبيعية التي اخترناها لك اليوم، والتي تتوافر مكوناتها في مطبخك تعرفي على الطرق معنا واحصلي على بشرة نضرة دوما.

الطّماطم وعصير اللّيمون

-تحتوي الطماطم على فوائد رائعة للبشرة بفضل مكوناتها التي تعمل على التخفيف من البقع الدّاكنة والتصبّغات. اخلطي عصير الطماطم مع عصير اللّيمون والقليل من ماء الورد وضعي المزيج على وجهك لبضع دقائق حتى يجف. وكرّري هذا الروتين على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً.

بودرة الحمص مع قشطة الحليب

- يشتهر الحمص بقدرته على تفتيح البشرة وكذلك قشطة الحليب، ولذلك اخلطي ملعقة من كل من دقيق الحمص مع اللبن الرائب وابإمكانك إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وعندما تحصلين على خليط متجانس قومي بتوزيعه على الوجه مع التركيز على الأماكن الداكنة واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.