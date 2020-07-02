طرق العناية بالبشرة بعد الأربعين

طرق العناية بالبشرة بعد الأربعين (أرشيفية:انترنت)

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة، بدءا من عمر 40 عاما، حيث يقل إنتاج الكولاجين مع التقدم في العمر وتتباطأ عملية تجدد الخلايا، وتقع البشرة فريسة للتجاعيد والترهلات والتهيج والبقع الصبغية.

ولمواجهة ذلك تنصح خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر باستخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك، حيث يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد، وفقا لموقع «24».

وينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين C، الذي يعد سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة والبقع الصبغية، كما يمنح فيتامين C البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

ومن المهم أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الزنك أو حمض الساليسيليك؛ حيث تعمل هذه المواد الفعالة على فتح المسام المسدودة وتعجل بشفاء الالتهابات، ما يساعد في مواجهة البثور وشوائب البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الرتينول «فيتامين A»، الذي يحارب أضرار أشعة الشمس والبقع الصبغية ويعمل على تصغير المسام الكبيرة.