تعرفي إلى أسباب تورم الوجه

تعرفي إلى أسباب تورم الوجه (أرشيفية:انترنت)

تورم الوجه كابوس مزعج يثير الذعر والفزع، يرجع المركز الاتحادي للتوعية الصحية أبرز أسبابه لاتباع أسلوب حياة غير صحي، إلى جانب أسباب مرضية.

وأوضح المركز الألماني أن أسلوب الحياة غير الصحي وقلة الرياضة، والإفراط في تناول الملح، والأطعمة الحريفة، ومكسبات الطعم مثل الغلوتامات، والتعرض لأشعة الشمس الساطعة لمدة زائدة على الحد، من أبرز أسباب التورم، وفقا لموقع «24».

وقد يرجع التورم إلى سبب مرضي، مثل الحساسية تجاه حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات، أو الغبار، أو اللاكتوز، أو قصور الغدة الدرقية، أو التهاب الكبد المناعي الذاتي، أو تسمم الحمل.

ويمكن مواجهة تورم الوجه بالإكثار من شرب السوائل للتخلص من السوائل المحتبسة، وتدليك الوجه لتنشيط سريان الدم لتصريف السوائل المحتبسة وغسل الوجه بماء بارد.