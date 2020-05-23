بالفيديو: طرق التخلص من «جلد الوزة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 02:01 مساء

جلد الوزة هو واحد من الحالات التي تصيب البشرة، ولكن لا يوجد علاج نهائي لها، رغم ما يشاع من استخدام أنواع معينة من العلاجات الدوائية، أو جلسات الليزر من أجل التخفيف من حدة الالتهابات والاحمرار الذي يسببه جلد الأوز.

لكن بحسب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية: «لا يوجد داء يمكنه أن يغير الصفة الطبيعية للجلد»، منوها بأن الحل هو الترطيب المستمر، وضرورة الابتعاد عن وسائل من الممكن أن تؤدي إلى إيذاء أكبر لصحتنا.

لا يعني ذلك أن جلد الوزة، رغم كونه حالة جينية، لن يتم التعامل معه، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من حدة هذه الحالة التي تصيب البشرة، وقد يكون بعضها مكونات من مواد طبيعية، وأخرى مرطبات وطرق للتقشير، وأهم هذه الطرق التي تمكنك من التعامل مع جلد الوزة، والتخلص من حالة الإزعاج التي يسببها، نلخصها في مجموعة من الخطوات تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «أحكي».

- الترطيب والتقشير عاملان رئيسيان في التخلص من جلد الوزة، ومنح بشرتك ملمسا ناعما ورطبا، وذلك باستخدام المرطبات الطبيعية التي تحتوي على اليوريا وحمض اللبنيك، كونهما يساعدان في إزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم البشرة الجافة.

- تقشير أماكن وجود جلد الوزة، ومن الممكن الاعتماد على المقشرات الطبيعية كزيت الزيتون والسكر، وخل التفاح، وزبدة الشيا، والقهوة.
- الترطيب اليومي المستمر، ليلا ونهارا، ومن الممكن استخدام الفازلين في ترطيب الجلد، ثم تغطيته بورق السوليفان لعدد من الساعات، وغسل الجلد جيدا بعدها باستخدام صابون طبي مقشر، والماء الفاتر.
- تناول طعام صحي لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه لا تقل عن لترين يوميا.
وشاهدي معنا هذا الفيديو للتعرف أكثر إلى حلول هذه المشكلة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس «كورونا المستجد»
دولى
العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»
ليبيا
بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
خبير عسكري إيطالي: مكانتنا في ليبيا تعادل «الصفر»
ليبيا
حمزة لقناة «الوسط»: 7 آلاف ميغاوات الطلب على الكهرباء في يونيو وطاقة التوليد لا ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ