اصبغي شعرك باللون البني بمواد طبيعية

تحتوي صبغات الشعر بالأسواق على مواد كيماوية ضارة وغير صحية للشعر تتسبب في تلف أطراف الشعر وتفقد ترطيب فروة الشعر ولا تغذيه.

لذلك نقدم إليك طريقة طبيعية من مواد موجودة في مطبخك يمكن الحصول من خلالها على شعر بني طبيعي وجذاب وفقا لموقع «جمالك».

اللون البني من أجمل وأرقى ألوان صبغات الشعر. يتناسب هذا اللون مع البشرة البيضاء ويمنحك مظهرًا جذابًا وجميلاً. يمكنك صبغ الشعر باللون البني من خلال مواد طبيعية مثل بودرة الكاكاو والنسكافيه عن طريق خلطها مع بعضها البعض ويمكن لأي امرأة أن تحضر تلك الوصفة في المنزل بكل يسر وسهولة.