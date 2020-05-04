ودعي الهالات السوداء مع زيت اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 03:09 مساء

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء لذلك نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تماما عن طريق استخدام زيت اللوز الذي يخترق طبقات الجلد بسرعة، مما يساعد على تغلغل المواد المغذية والمرطبة في البشرة ويفضل استخدام ويت اللوز المر وهو متوفر لدى لعطار لتحصلي على نتيجة أفضل وأسرع وذلك وفقا لموقع «جمالك».

زيت اللوز المر وفيتامين E
- اخلطي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لحوالي 4 دقائق واتركيه 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء البارد.

زيت اللوز المر مع زيت البرتقال
- امزجي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع 5 قطرات من زيت البرتقال أو زيت اللافندر، بعدها امسحي حول عينيكِ بواسطة قطنة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

زيت اللوز المر مع عصير الليمون
- أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى 6 قطرات من زيت اللوز المر، بعدها دلكي منطقة الهالات السوداء لحوالي 4 دقائق، واتركي المزيج 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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