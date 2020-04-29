ترطيب اليدين من آثار المطهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 02:25 مساء

بسبب الظروف الراهنة واجتياح فيروس كورونا للعالم، فأكثر شيء تقومين باستخدامه هي المطهرات لتنضيف الأسطح و تعقيم اليدين مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية سهلة التطبيق لترطيب اليدين و التخلص من آثار المطهرات تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
نصف كوب من الحليب
ملعقة كبيرة فازلين
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

التطبيق
ضعي المكونات في وعاء عميق، وانقعي يديك به لمدة 10 دقائق.
اخرجي يديك من الوعاء، واغسليهما بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة.
يفضل عمل هذه الخلطات قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة، وتجديد خلايا البشرة بشكل أسرع.

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