تخلصي من فراغات الشعر بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:18 صباحا

تعد فراغات الشعر مشكلة جمالية تعانيها الكثير من النساء، وتبحث السيدات بشكل مستمرعن حلول فعالة لهذه المشكلة، وقد تحتاج الي وقت و مثابرة لكي تتخلصي منها ويمكن استغلال وقت الحظر والجلوس في المنزل لحل هذه المشكلة بطريقة طبيعية منزلية، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
ربع كوب من حامض الليمون غني بفيتامين «C»، حمض الفوليك، الكالسيوم، الماغنيسيوم والفسفور.
ربع كوب من خل التفاح غني بحمض الهيدروكسي، الفيتامين ب، الفيتامين ج.
ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع غني بالدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية، الأميغا 3 والفيتامين هـ.

طريقة التحضير والتطبيق
- امزجي المكونات معًا للحصول على خليط متجانس من بعدها، ضعي المزيج على الشعر ودلكي به جيدًا فروة الرأس، فهذه الخطوة ستساعد الخلايا على امتصاص المكونات لمعالجة تلك التالفة ومساعدتها على النمو مجددًا.
- انقعي الخصلات بهذه الخلطة لمدة نصف ساعة، ومن ثم اغسلي شعركِ، وكرري هذه الخلطة 3 مرات كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج وستشاهدين الفرق من أول أسبوع.

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