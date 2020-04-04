بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن الـ«فراكشنال ليزر» وبدائله المنزلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:41 مساء

أثبتت تقنية الـ«فراكشنال ليزر» فعاليتها في علاج الكثير من مشكلات الوجه والبشرة وحتى الجسم، مما أدى لزيادة إقبال الباحثين عن الجمال والنضارة للخضوع لجلسات هذا النوع من الليزر التجميلي، خاصة النساء، علمًا بأن فوائد الـ«فراكشنال ليزر» لا تقتصر على الوجه فقط وإنما يمكن تطبيقه على أي منطقة بالجسم.

كما لا تقتصر فوائد الـ«فراكشنال ليزر» للبشرة على شد الجلد وتقليل التجاعيد كما يعتقد البعض وإنما تتعدد مميزاته واستخداماته لما هو أكثر من ذلك، فهو أحد أنواع الليزر التجميلي المستخدم في شد الجلد وتحفيز مادة الكولاجين في الطبقة الوسطى من الجلد، وهو الأمر الذي يؤدي لإصلاح الكثير من المشاكل بما فيها تجديد النضارة وشد الجلد وعلاج التصبغات وغيرها.

تقوم تقنية الـ«فراكشنال ليزر» أو «Fractional LASER» على إحداث نقاط حرارية صغيرة فى الجلد بعمق معين، وتعمل تلك النقاط الحرارية على تحفيز الجلد لإعادة بناء نفسه من جديد دون الحاجة إلى التعرض لجلسات كثيرة أو فترة علاج طويلة، حيث يكفي تعرض المريض لعدد قليل من الجلسات (3: 5 جلسات) للحصول على النتيجة المرغوبة، علمًا بأن الفترة بين كل جلستين عادة ما تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

تستمر النتائج الإيجابية في الظهور بعد انتهاء آخر جلسة، وذلك بسبب أثر الـ«فراكشنال»، طويل المدى على تجديد مادة الكولاجين في طبقات الجلد، ولذا لا يكون هناك داعٍ للقلق أو التساؤل عن متى تظهر نتائج الـ«فراكشنال ليزر».

اليوم نطلعكِ على بدائل تنفيذ الـ«فراكشنال ليزر» في المنزل لتستفيدي من الوقت الذي تمضيه في المنزل في ظل ظروف حظ التجول للوقاية من فيروس «كورونا».

شاهدي معنا الفيديو وتعرفي الطريقة.

 

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