الطريقة الصحيحة لغسل الملابس وتطهيرها

مع انتشار فيروس كورونا عالمياً وتفشيه بسرعة هائلة، يلجأ الجميع إلى اتّخاذ احتياطات إضافية للوقاية من هذا الوباء، بما في ذلك تعقيم الأسطح، غسل اليدين كل ساعة تقريباً، وتجنب الأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى، هناك احتياط آخر وهو غسل الملابس وتطهيرها، لذلك نقدم إليك كل ما عليك معرفته عن غسل الملابس وتطهيرها وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما المدة التي يعيش فيها فيروس كورونا على الملابس؟

- وفقا للخبراء، من الممكن لفيروس كورونا العيش على الملابس لساعات قليلة، غير محددة بعد.

وبشكل عام من المعلوم أن فيروس كورونا يميل إلى البقاء لفترة أقصر من الوقت على القماش مقارنة بالأسطح الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، البلاستيك والحديد.

هل يوجد أنواع معينة من الأقمشة أكثر عرضة لفيروس كورونا من غيرها؟

نعم، أكّدت الدراسات أن مدّة عيش الفيروس على الملابس تتغيّر بحسب نوعية الأقمشة. قماش البوليستر، الصوف والليكرا هي من الأقمشة التي يعيش عليها الفيروس لفترة أطول من على قماش القطن والجلد. من المعلوم أيضاً، أن من الممكن لفيروس كورونا أن يبقى ليومين أو 3 على البلاستيك، 24 و4 ساعات على النحاس. لذلك، احرصي جداً، فإن معظم ملابسكِ، تقترن بالأزرار، السحابات وبعض التفاصيل التي من الممكن أن تكون مصنوعة من هذه المواد.

كيفية التصرف بالملابس بعد العودة من الخارج

- فور عودتكِ من الخارج، احرصي على عدم الجلوس وخلع ملابسكِ مباشرةً. كذلك، احرصي على غسلها فوراً وعدم تجميعها في سلة الغسيل. هذه الخطوة تساعدكِ في الوقاية من فيروس كورونا.

- استخدام قفازات أثناء وضع الملابس في الغسالة

- من المفضل ارتداء قفازات خلال عملية غسل الملابس، للحماية من أية فيروسات. كذلك، احرصي على رمي القفازات التي استخدمتها فوراً من بعد وضع الملابس في الغسالة.

اللجوء إلى درجة حرارة مرتفعة

- كلما ارتفعت درجة الحرارة التي تغسلين فيها ملابسك، زاد احتمال قتل فيروس كورونا. لذلك لا يمكن لغسل الملابس على حرارة بـ30 درجة مئوية أن يقتل ويقاوم فيروس كورونا، بل يجب أن تكون الحرارة 60 درجة مئوية. في هذا الإطار، احرصي على التحقق من تعليمات الغسيل المحددة على قطعة الملابس لتجنب تلفها. في حال لا يمكن للملابس غسلها على درجة حرار 30 وما فوق، يمكنكِ تعليق الملابس بالخارج في ضوء الشمس المباشر أو وضعها في النشافة.

تنظيف آلة الغسيل

- الغسالة أيضاً لها دور، لذلك يجب تنظيفها تقريبا مرة كل أسبوع، لضمان قتل الجراثيم وعدم تكوّن البكتيريا داخلها، وذلك عبر وضع كوب من الخل الأبيض في الغسالة أو بيكربونات الصوديوم بدل سائل الغسيل، ومن ثم تشغيلها دورة كاملة على حرارة بـ60 درجة مئوية.

استخدام الكمية المناسبة من مواد التنظيف

- قد تعتقدين أن استخدام كمية إضافية من المنظف سيؤدي إلى قوة تنظيف مضاعفة للملابس، لكن على العكس، يمكن لهذه الخطوة أن تؤدي إلى نتائج سلبية. استخدام الكثير من المنظفات ينتج رغوة صابون إضافية تعلق بغسيلكِ، وتحبس الأوساخ والفيروسات داخلها بدلاً من إزالتها. كذلك، في ما يتعلق بالمنتج المنعم للأقمشة، يُفضل استخدام الخل الأبيض بدلاً منها، إذ هو مضاد للبكتيريا، ويساعد في تنعيم الملابس وتنظيفها.