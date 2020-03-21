الطريقة الصحيحة لاستخدام الكحول على البشرة

يبحث الكثير عن طرق للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وفي ضوء ذلك أقرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الطريقة الوحيدة للوقاية من الفيروس، هي الحفاظ على النظافة الشخصية، وتعقيم اليدين بعد لمس أي شيء.

لذا يلجأ الكثير إلى شراء المطهرات والتي من أبرزها الكحول الذي يتم اعتماده لتعقيم اليدين وتطهيرها، وللحفاظ على نظافة اليدين يقوم البعض بالإفراط في استخدام الكحول ولا يدركون مدى ضرره على صحة الجلد ذلك وفقا لموقع «الكونسلتو».

الدكتور مجدي زايد، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أوضح أن الكحول تكمن أهميته في دوره كمطهر يمنع نمو الفطريات والميكروبات، يوجد منه نوعان، أحدهما بتركيز 95% وهذا يؤثر على الجلد بصورة كبيرة ويسبب تعرضه للجفاف والالتهابات، وآخر بتركيز 70% وذلك تأثيره يكون أخف.

وأضاف زايد أن الكحول عبارة عن مادة متطايرة سريعة التبخر، وأثناء ذلك يفقد الجلد جزءا من الماء ودرجة حرارته، وذلك الفقد يؤثر على رطوبة الجلد ويهدد بالتعرض للجفاف، وينتج عن ذلك حدوث تشققات في الجلد وبسببها يسهل اختراق الجلد أي عدوى مسببة تعرضه للالتهابات.

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن الإفراط في استخدام الكحول قد يتسبب في الإصابة بالإكزيما الجافة والتي يصاحبها حكة شديدة تسبب ظهور جروح وتقرحات، وبقع جلدية.

الطريقة الآمنة لاستخدام الكحول على البشرة

وللوقاية من الآثار السلبية للكحول نصح زايد بعدم الإفراط في استخدامه، والاكتفاء باللجوء إليه فقط عند الطوارئ وذلك مثل لمس سطح ملوث، فيما عدا ذلك يكتفى برشه كل ساعتين فقط.

وأكد أن غسل اليدين بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية يفي بالغرض، وشدد على أهمية ترطيب الجلد باستمرار باستخدام الكريمات المرطبة، والتي تساعد على تعزيز امتصاص البشرة للماء اللازم لترطيبها بسبب فقد معدل الماء بفعل تبخر الكحول.

وأشار زايد إلى استخدام البعض الكلور المخفف، موضحًا أنه يمكن استخدام الكلور ولكن بتركيز 1: 10، أي فنجان من الكلور مقابل 10 فناجين من الماء، ويكون آمنا على البشرة بشرط عدم الإفراط في استخدامه، وإلا قد يتعرض الجلد للجفاف والحساسية التلامسية.

وشددت الدكتورة إيمان سند، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية، بجامعة بنها، على استخدام كريمات خالية من الروائح العطرية ويفضل أن تكون الكريمات معززة بالفيتامينات مثل فيتامين K وB12 مع تكرار استخدام الكريم كل أربع ساعات.

في حالة حدوث حساسية شديدة بالجلد من التلامس مع المعقمات، نصحت سند، باستخدام كريمات تحتوي على نسبة من الكورتيزون بالإضافة إلى الكريمات المرطبة، بشرط استشارة الطبيب.