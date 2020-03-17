سيروم طبيعي لعلاج جفاف بشرتك بعد المطهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:59 صباحا

مع كثرة استخدام المواد المطهرة هذه الأيام للحماية من فيروس كرونا تتعرض البشرة إلى الجفاف.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات:
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).
20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).

طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بوضع خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدًا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهكِ ورقبتكِ به واحفظي السيروم لغاية 6 أشهر على الأكثر.

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